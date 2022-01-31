الأمن العام : القبض على شخص اعتدى بأداة حادة على صاحب محل تجاري في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة الزرقاء والبحث الجنائي بتعرض صاحب محل تجاري في محافظة الزرقاء لاعتداء من قبل شخص من ذوي الأسبقيات بأداة حادة مما ادى لاصابته بجروح في منطقة الوجه ولاذ الشخص بالفرار .



وأكد الناطق الاعلامي انه من خلال جمع المعلومات وتكثيف البحث عن ذلك الشخص حُدد قبل قليل مكان وجوده وأُلقي القبض عليه بعد ان ابدى مقاومة للقوة الامنية وبوشر التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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