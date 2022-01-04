الأمن المصري يكشف سبب نقل قاتل الطلاب الأربعة في سيارة إسعاف

الوكيل الإخباري - كشف مصدر أمني مصري عن أن المتهم كريم الهواري، المحبوس على ذمة قضيتى تعاطي مخدرات - قتل خطأ"، بدأت جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الجيزة بتاريخ أول يناير الجاري.

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وأوضح أنه تم نقله بسيارة إسعاف من محبسه، وإدخاله لقاعة المحاكمة بنقاله طبية، والسبب أنه يعاني من كسور متفرقة بالجسم من بينها كسر مستقر بعظام الحوض مما يعيق المذكور من الجلوس فى وضع قائم، ويحتاج لعدم التحميل على الناحية اليمنى وعدم الجلوس فى وضع قائم لاستقرار التئام الكسور .

وأشار إلى أنه تم عمل جبيرة خلفية أسفل الكوع الأيسر، وعقب انتهاء المحاكمة تم اعادته لمحبسه.





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