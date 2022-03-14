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الإثنين، 14-03-2022 04:20 م

الأمن يحاول حل لغز العثور على أشلاء آدمية في مصر

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الوكيل الإخباري - تكثف مباحث القاهرة تحرياتها لكشف لغز عثور الأهالي على أجزاء آدمية لجسد شخص، داخل جوال ملقى في أحد شوارع منطقة حلوان.

كان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا بالعثور على أجزاء آدمية، ذراع والجزء السفلي من جسد شخص، ملقاة داخل جوال بدائرة القسم، انتقلت مباحث شرطة حلوان إلى مكان الحادث لفحص البلاغ وتبين صحته، وتم نقل الأجزاء للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتقوم الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وفحص بلاغات التغيب المقدمة من الأهالي بدائرة القسم للكشف عن هوية المجني عليه والقبض على المتهم، تم تحرير المحضر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

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