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السبت، 21-08-2021 11:57 ص

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على مسن وزوجته في مصر بطريقة مهينة

عجوز


الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو مدته دقيقتين و39 ثانية، الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء قيام مجموعة أشخاص، بالاعتداء بالضرب المبرح وبطريقة مهينة على رجل مسن وزوجته.

ووثق مقطع الفيديو، قيام هؤلاء الأشخاص بالتفاوض مع ذلك المسن، الذي حاول أن يبعدهم عن طريقه، لكنهم تهجموا عليه بالضرب، وقام أحدهم بضرب زوجته بطريقة مهينة.

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انتشار الفيديو أدى إلى حالة من الغضب والسخط بين رواد موقع التواصل، مطالبين بضرورة التعرف على المتهمين وضبطهم لاعتدائهم بهذه الطريقة الوحشية على المجني عليهما، ومعرفة الأسباب التي دفعتهم لمثل هذا الفعل.

وتقوم الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الآن، بفحص مقطع الفيديو بشكل دقيق، وذلك من أجل تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، لكشف ملابسات الحادث وحل لغز غموض الاعتداء على المسن وزوجته.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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