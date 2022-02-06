الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 31/1/2022 ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بتعرض مركبة للحرق من قبل شخص مجهول أثناء اصطفافها في منطقة شفا بدران في العاصمة ، حيث تحرك الدفاع المدني وعمل على اخماد الحريق وأكد المختبر الجنائي على افتعال الحريق بواسطة مادة بترولية (وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله لاحقا للحادثة).
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وأضاف الناطق الاعلامي أن فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي ومديرية الشرطة تولوا التحقيق في القضية وتمكنوا من خلال ما قاموا به من تحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وأُلقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف أنه قام مقابل مبلغ مالي و بتحريض من أحد الأشخاص والذي يوجد بينه وبين مالك المركبة خلافات بحكم النسب وخلافات مالية بإضرام النار بالمركبة وجرى القاء القبض على المحرض والقاء القبض على أشخاص آخرين ساعدوا مضرم النار بارتكاب الجريمة وسيتم احالتهم جميعاً للقضاء.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة