الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ 31/1/2022 ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بتعرض مركبة للحرق من قبل شخص مجهول أثناء اصطفافها في منطقة شفا بدران في العاصمة ، حيث تحرك الدفاع المدني وعمل على اخماد الحريق وأكد المختبر الجنائي على افتعال الحريق بواسطة مادة بترولية (وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله لاحقا للحادثة).

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