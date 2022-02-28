الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 09:55 ص

الإعدام شنقاً لامرأة قتلت زوجها حرقاً في مصر

image


الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الرابعة» في مصر، أمس الأحد، حضوريًا وبإجماع الآراء بإعدام ربة منزل، وصديقها لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى حرقًا بالنيران أثناء نومه، بإحدى القرى التابعة لمركز بيلا.

تعود التفاصيل إلى يوم 31 أغسطس 2019، عندما أقدمت الزوجة 34 عامًا «ربة منزل» وتقيم في بيلا، وعشيقها 40 عامًا، سائق، على قتل زوج المتهمة الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدا لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال للخلاص منه.

اضافة اعلان

 

وكشفت أوراق القضية استغلال المتهمة الأولى استغراق زوجها في النوم، وهاتفت المتهم الثاني للحضور، لإتمام الجريمة، وصعدا إلى غرفة المجني عليه خلسة، وبحوزتهما كمية من البنزين وسكبا البنزين بالغرفة وأشعلا به النيران.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم الثاني السائق، أحضر قداحة وأشعل النيران بالغرفة، قاصدين بذلك قتله فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.


وتبين من جهود فريق البحث الجنائي الذي شُكل لكشف الواقعة إلى أن الزوج المجني عليه عاد من الخارج بعد إصابته بمرض في القلب، واستقر به الحال في مسقط رأسه، بينما ارتبطت المتهمة بصداقة مع جارها المتهم الثاني أثناء سفر زوجها للعمل بالخارج، وتطورت إلى علاقة غير شرعية.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202223142016992583273

مصرع 3 نساء بحريق في مستشفى بالعراق

0L5A1068

1277 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

download

مصر.. شخص يقتل زوجته القاصر بـ 6 طعنات

4055253

باكستانيان يسرقان حقلا نفطيا في الكويت

شرطة سير (3)

وفاة شخص بحادث سير في الأغوار الشمالية

من

مقتل 11 في انفجار منجم في كولومبيا وفقدان أربعة

أخبار متعلقة
11-213

سوريا ..أب عذب ابنه المريض حتى لفظ انفاسه الاخيرة