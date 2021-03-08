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الإثنين، 08-03-2021 03:16 م

الإعدام شنقا للمتهم بقتل سيدة حرقا في الإسكندرية

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الوكيل الاخباري - قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل سيدة حرقا، وذلك بعد عرض أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

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وصدر الحكم برئاسة المستشار، محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين، عبد العظيم صادق، ومحمد فؤاد.


وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المدعو "إبراهيم" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد حرقا، مع سبق الإصرار والترصد لـ "سامية حجازي"، وهي ربة منزل.


وتشير وقائع القضية إلى أن دافع الانتقام سبب في اقدام المتهم على قتل الضحية لاتهامها له بسرقة بيت مجاور.


وقام المتهم باقتحام منزل الضحية وسكب "البنزين" عليها ثم أشعل النار ما أدى إلى وفاتها.

 

روسيا اليوم

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