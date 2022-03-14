الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 14-03-2022 10:23 ص

الإعدام لسيدة قتلت زوجها حرقًا بمساعدة شقيقتها في مصر

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها بسبب انفصالهما، والارتباط بأخرى في دار السلام، بالإعدام شنقاً ومعاقبة شقيقتها بالسجن المشدد 15 عاما.

كشف أمر الإحالة أن المتهمتين قتلتا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة، إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده وألقت مصدرا حراريا ذا لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية في مسرح الجريمة للشد من أزرها على النحو المبين بالتحقيقات.

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