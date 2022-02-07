الاعدام لمصرية تركت رضيعتها فترة طويلة بدون طعام فماتت من الجوع

الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنايات طنطا في مصر بالإعدام شنقاً لسيدة تدعى (ياسمين .ن) في جناية ارتكبتها سنة 2020 لتسببها في قتل ابنتها الرضيعة ملك ، بعد أن تركتها في مكان منعزل بدون طعام أو شراب وحرمانها من وسائل الحياة، وتركتها بمفردها مدة طويلة مما تسبب في وفاتها بسبب الجوع والعطش وعدم الرضاعة.

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وترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2020 عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ مع الأهالي بعثورهم على جثة طفلة رضيعة داخل مسكن أسرتها بمفردها بعد أن تركتها والدتها بمفردها وخرجت.

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