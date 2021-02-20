الامن العام : إصابة شخصين إثر حريق منزل بعمان

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة المحطة، نتج عنه إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالة أحدهما بالغة والأخرى متوسطة .وتُهيب مديرية الدفاع المدني بالاخوة المواطنين بانتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء استخدام المدافئ؛ مؤكدةً على عدم النوم وهي مشتعلة، وتهوية المنزل ما بين الفترة والأخرى، وتفقد الأسلاك الخاصة بمدفاة الكهرباء وعدم تحميل الأباريز فوق طاقتها.