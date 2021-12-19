الامن العام : إصابتان بعيارات نارية إثر مشاجرة بالبقعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر أمني، إن مشاجرة وقعت مساء الاحد، بين شخصين في منطقة البقعة، حيث اقدم احدهما بالاعتداء على الآخر باداة راضة وعند فرار الشخص المعتدى عليه قام الشخص الاخر بإطلاق عيارات نارية مما أدى إلى إصابة شخصين أثناء تواجدهما بالطريق العام.



وبين المصدر لموقع الوكيل الاخباري أنه تم اسعافهما إلى مستشفى الأمير حسين وحالتهم العامة متوسطة وما زال البحث جار عن مطلق النار .

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