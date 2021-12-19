الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

فرق الطوارئ بالكورة تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي

مراكز مطعوم فيروس كورونا‎ الاثنين - اسماء

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة الأمير طلال الآلية

بحث استقطاب طلبة عُمانيين للدراسة بالجامعة الأردنية

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل او تأخير الدوام في المدارس لمدراء التربية

الامن العام : إصابتان بعيارات نارية إثر مشاجرة بالبقعة

إرادة ملكية بتعيين 15 قاضيا - اسماء

نقيب الفنانين لـ الوكيل : الفنانة سميرة توفيق تتمتع بصحة جيدة

الامن العام يكشف تفاصيل وفاة مواطن على دوار المدينة

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الأحد، 19-12-2021 10:14 م

الامن العام : إصابتان بعيارات نارية إثر مشاجرة بالبقعة

12202115204531160762706


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر أمني، إن مشاجرة وقعت مساء الاحد، بين شخصين في منطقة البقعة، حيث اقدم احدهما بالاعتداء على الآخر باداة راضة وعند فرار الشخص المعتدى عليه قام الشخص الاخر بإطلاق عيارات نارية مما أدى إلى إصابة شخصين أثناء تواجدهما بالطريق العام.

وبين المصدر لموقع الوكيل الاخباري أنه تم اسعافهما إلى مستشفى الأمير حسين وحالتهم العامة متوسطة وما زال البحث جار عن مطلق النار . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل مروعة

image (1)

وفاة شاب مصري دهساً في الكويت بعد نجاته من حادث مماثل في مصر

574d1ab0c4618836218b456c

الكويت.. الاعدام لأثيوبية قتلت هندية لسبب غريب

0L5A1391

وفاة بتدهور مركبة على طريق عمان - إربد

1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل في مصر

طا

أربعة قتلى بتحطم طائرة في أستراليا

أخبار متعلقة
1ab6b1eb-9f40-45c5-8c70-c27a052718df_16x9_1200x676

مشاجرة انتقلت من فيسبوك للشارع لتنتهي بجريمة قتل في مصر

الدفاع المدني 3

وفاة فتاة بحادث دهس في اربد

شرطة نجدة (1)

وفاة طفل خلال لعبه في منزله بجرش

1

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور