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الإثنين، 08-11-2021 11:03 م

الامن العام : القاء القبض على شخص اقدم على قتل شخصين في اربد

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد مساء اليوم  لمديرية شرطة محافظة اربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينة اربد اثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين .

واضاف، ان قوة امنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار الى ان القي القبض عليه وتم ضبط الاداة الحادة المستخدمة في الجريمة فيما تم نقل كافة الاصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الابناء الاثنين فيما لا زال والدهما قيد العلاج، وبوشر التحقيق.

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