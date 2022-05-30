الامن العام : وفاة و 6 اصابات اثر انهيار سقف عمارة قيد الانشاء بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفرق المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني وسط عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني شرق عمان وفريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي ومديرية شرطة وسط عمان تعاملت مع انهيار جزء من سقف طابق قيد الإنشاء في منطقة الياسمين.



حيث نتج عنه وفاة شخص من جنسية عربية وإصابة ستة آخرين (جميعهم من جنسية عربية) بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم ، وكان من ضمن المصابين شخص محاصر تحت الردم الإسمنتي، وبدورها عملت فرق البحث بمهنية عالية وحرفية كبيرة على إخراج الشخص المحاصر تحت الردم باستخدام كافة الامكانات المتاحة، في حين قامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الحمايدة لتلقي العلاج اللازم.

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