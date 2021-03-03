الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 03-03-2021 04:07 م

الامن العام يفك لغز جريمة قتل بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد للعاملين في شعبة بحث جنائي العاصمة ومديرية شرطة شرق عمان قبل يومين من قبل أحد الاشخاص من جنسية عربية بتغيب شقيقه المقيم في الاردن وانقطاع الاتصال به منذ شهرين تقريبا وانه حضر للاردن منذ ايام للبحث والتبليغ عن تغيبه حيث شُكل على الفور فريق تحقيقي خاص من الشعبة لمتابعة التحقيق في ملابسات اختفاء ذلك الشخص.
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واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات حول الشخص المفقود ولدت لدى المحققين مؤشرات بأنه كان ضحية لجريمة قتل حيث تم التوسع بالتحقيقات والتي قادتهم للاشتباه بشخص من جنسية عربية ومن ذات جنسية الشخص المتغيب وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بأنه وقبل شهرين تقريباً وأثناء وجوده داخل منزله حضر إليه صديقه ( الشخص المتغيب ) وقام بالاعتداء عليه إثر خلاف سابق كان بينهما وأنه عندها دافع عن نفسه وطعنه مما ادى الى وفاته ، ليقوم عندها بالاتصال باحد اصدقائه ( من ذات الجنسية ) وبعد اخباره بما حصل قام بمساعدته بنقل الجثة واخفائها  وأُلقي القبض كذلك على الشريك بالجريمة وجرى ضبط هاتف المغدور بحوزة احد المقبوض عليهما وسيتم توديع القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

 




 

 


 

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