الامن : الفيديو المتداول بشأن تعرض فتاة للضرب والايذاء غير صحيح

الوكيل الاخباري

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- أكد ‏الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن ‏الفتاة التي ظهرت اليوم في فيديو جرى تداوله وادعت وجود خطورة على حياتها وتعرضها للضرب والايذاء من قبل ذويها يوجد لديها ملف دراسة اجتماعية لدى ادارة حماية الاسرة ويتم متابعة حالتها باستمرار وكانت آخر دراسة لمنزلها لمتابعة حالتها الاجتماعية قبل ايام وكانت بحالة جيدة ولا يوجد اية خطورة عليها .واكد الناطق الرسمي انه وبعد ان جرى تداول الفيديو أُصطحبت الفتاة لقسم حماية الاسرة في محافظة جرش وكانت بحالة جيدة ولا يوجد عليها اية علامات تدل على تعرضها للعنف كما ولا يوجد اية مؤشرات حول وجود خطورة على حياتها هذا ويقوم الان فريق من حماية الاسرة والتنمية الاجتماعية بمتابعة الحالة الاجتماعية للفتاة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها وبما يضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العنف او التهديد مستقبلاً.