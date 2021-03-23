الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 03:07 م

الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على شخص في مطعم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على احد الاشخاص داخل احد المطاعم في محافظة مادبا قبل ايام ، مبيناً انه وفي مساء يوم السبت الماضي ورد بلاغ بتعرض احد الاشخاص للضرب وللاعتداء بواسطة اداة حادة من عامل في احد المطاعم اثر خلاف حصل داخل المطعم في محافظة مادبا .
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حيث تم على الفور التحرك للمكان والقاء القبض على المعتدي، فيما أُسعف الشخص المصاب للمستشفى ، واحتصل على تقرير طبي يشعر بوجود جروح قطعية متعددة باليد اليمنى واليسرى .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى توديع الشخص المعتدي للقضاء وجرى توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء وحمل السلاح .

 




 

 


 

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