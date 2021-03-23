الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على شخص في مطعم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على احد الاشخاص داخل احد المطاعم في محافظة مادبا قبل ايام ، مبيناً انه وفي مساء يوم السبت الماضي ورد بلاغ بتعرض احد الاشخاص للضرب وللاعتداء بواسطة اداة حادة من عامل في احد المطاعم اثر خلاف حصل داخل المطعم في محافظة مادبا .حيث تم على الفور التحرك للمكان والقاء القبض على المعتدي، فيما أُسعف الشخص المصاب للمستشفى ، واحتصل على تقرير طبي يشعر بوجود جروح قطعية متعددة باليد اليمنى واليسرى .واضاف الناطق الاعلامي انه جرى توديع الشخص المعتدي للقضاء وجرى توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء وحمل السلاح .