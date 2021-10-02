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السبت، 02-10-2021 03:34 م

البحث عن أم رضيعة عثر على جثتها في مجرفة حفار في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - بعد اكتشاف جثة رضيعة في مدينة شيلكلينجن في جنوب غرب ألمانيا، يواصل المحققون البحث عن والدة الطفلة.

وكان سائق حفار عثر على جثة الرضيعة في مجرفة حفاره أمس الجمعة وقال متحدث باسم الشرطة الالمانية اليوم السبت إن البحث عن الأم مستمر وتم تشريح الجثة أمس، لكن النتائج لم تُعلن بعد.

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وبحسب البيانات، اعتقد سائق الحفار في بادئ الأمر أن ما رآه دمية، وعندما أدرك أنها جثة، أبلغ الشرطة.


وتولت الشرطة الجنائية الالمانية التحقيق.


ويسعى فريق التحقيق الالماني إلى كشف ملابسات الجريمة، واستكشاف ما إذا كان أي شخص يعرف امرأة كانت حاملا ولم يُشاهد طفلها بعد ولادتها.

 

كما تبحث السلطات عن شخص كان يسير بالقرب من موقع العثور على الجثة، وهو يحمل كيسا من البلاستيك.

 

المصدر - البيان 

 

 




 

 


 

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