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الأربعاء، 24-11-2021 10:14 ص

البرق يصعق 13 سجينا أثناء تناولهم الغداء في زيمبابوي

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الوكيل الإخباري - ضربت صاعقة برق 13 سجينا، كانوا يتناولون الغداء في سجن شمال غربي زيمبابوي، حسبما أعلن مسؤول يوم الثلاثاء.

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وقال نائب المتحدث باسم السجن، بيتر شابراغندا، لوكالة فرانس برس، إن الحادثة وقعت يوم الجمعة في سجن في بلدة هوانغي.


وأوضح بأن "السجناء كانوا في باحة السجن"، عندما ضربت صاعقة البرق قرابة الساعة 11:30 صباحا (9:30 ت غ).

 

ونقل السجناء إلى المستشفى "واعتبرت حالة أربعة منهم خطيرة والتسعة الآخرون في حالة مستقرة".

 

وكثيرا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق في زيمبابوي، وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.

 

المصدر - سكاي نيوز 

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