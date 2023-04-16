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الأحد، 16-04-2023 01:52 م

التحقيقات الأولية تكشف سبب حريق مبنى في دبي

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الوكيل الإخباري- بعد  وفاة 16 شخصا وجرح 9 آخرون جراء حريق اندلع أمس السبت في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية بدبي كشف الدفاع المدني في دبي التفاصيل .

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حيث اكد الدفاع المدني ان الحريق بدأ بالطابق الرابع في بناية سكنية بحي الراس، حيث يقع سوق الديرة القديم، وفقا لبيان الدفاع المدني بدبي.


وتضم المنطقة بعض الأسواق التاريخية، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في دبي.

ووصلت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بعد ست دقائق تقريبا من تلقي أول مكالمة طوارئ بحسب بيان إدارة الدفاع المدني في دبي.


وكشفت التحقيقات الأولية أن عدم الامتثال لمتطلبات أمن وسلامة المبنى سبب الحريق، كما "لم ترد أي تقارير عن اعتقالات في هذه المرحلة"، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا ناشيونال".


وقال متحدث باسم الدفاع المدني في دبي، في تصريحات إن عمليات الإطفاء أسفرت عن السيطرة على الحريق في تمام الساعة 2:42 دقيقة بعد ظهر، السبت، لتبدأ بعد ذلك عمليات التبريد.


وأفاد المتحدث، بأن "التحقيقات المبدئية كشفت عن وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

 

سي ان ان

 

 




 

 


 

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