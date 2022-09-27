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الثلاثاء، 27-09-2022 03:38 م

الجزائر .. رجل يذبح آخر في الشارع العام

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الوكيل الإخباري-هزت جريمة بشعة الشارع الجزائري، بعد قيام رجل بذبح وإحراق جثة شاب كان على خلاف معه، وذلك بعد مصالحة في أحد أقسام الشرطة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، تم العثور على جثة الرجل مذبوحا ومقتولا حرقا في ضواحي مدينة مغنية بولاية تلمسان.

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وقالت الصحيفة إن الرجل المقتول ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري، وقد انتقل مؤخرا إلى الحدود الغربية بحثا عن فرصة عمل، وبعد حصوله على فرصة عمل كان متواجدا في محطة نقل مسافرين، وهناك صادف أحد أصحاب السوابق الذي سلب من الضحية هاتفه ورخصة خاصة بالقيادة.

وقام الضحية بعد تعرضه للسرقة بتقديم شكوى للشرطة وأفضت التحقيقات فيها إلى توقيف المشتبه فيه، وبعد إرجاع الهاتف المسروق بطريقة ودية، ادعى الجاني أن رخصة القيادة موجودة في مكان يستعمله للمبيت، حيث دعا الضحية إلى مرافقته لتمكينه من الحصول على الرخصة المفقودة، وهناك تخلص منه بطريقة متوحشة، وأقدم على قتله ذبحا، ثم أحرق جثته وقام بدفنها في مكان مهجور.

 

لبنان24

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