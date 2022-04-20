الجزائر .. شخص يقتل خاله وزوجته ويدفنهما في منزله

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام جزائرية، عن جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها عجوزان في العقد السابع من عمرهما، وذلك في بلدة مغنية، بولاية تلمسان.





اضافة اعلان

فقد قام الجوار بابلاغ الشرطة عن اختفاء العجوزين .

ليتحرك عناصر الأمن نحو منزلهما، فيما حاول ابن أخت صاحب المنزل الذي يقطن بالجوار تضليلهم.



وذلك بتأكيده أن خاله وزوجته غائبان عن المنزل، وأثيرت شكوك كبيرة حول ابن الأخت.



خاصة وأنه خرج من السجن منذ فترة قصيرة بعد ما تورط منذ 15 سنة في جريمة قتل.



وبعد دخول عناصر الشرطة إلى المنزل تفاجأوا بوجود تغييرات تحت سلالم البيت

فيما أفاد الجوار، أن ابن الأخت كان يخرج الأتربة من البيت في الأيام الماضية.



وبعد سلسلة من التحقيقات والدلائل، ظهر اللغز، وقامت عناصر الشرطة رفقة الطبيب الشرعي بإخراج جثماني العجوزين.



في حين قامت مصالح الأمن بتوقيف الجاني الذي تتواصل معه التحقيقات من أجل معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

الامارات نيوز