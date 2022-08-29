الحقونا بنغرق.. آخر كلمات 15 مصرياً ماتوا غرقاً قرب ليبيا

الوكيل الإخباري-توفي أكثر من 15 شابا من قرية الحوض الطويل التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر غرقاً قرب سواحل ليبيا.



لم يكن يعلم هؤلاء الشباب أنه يتم التلاعب بهم من قبل أشخاص لا قلوب لهم وإنما هدفهم المال وفقط ضاربين بأرواح هؤلاء الشباب وسلامتهم عرض الحائط حيث تم سفرهم عن طريق أحد مراكب الصيد بطريقة غير شرعية عن طريق دولة ليبيا ومنها إلي إيطاليا لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.





الحقونا بنغرق.. تلك كانت الكلمات الأخيرة لمجموعة من خيرة شباب قرية الحوض الطويل وسط أصوات استغاثة وصراخ وسط الظلمة والمياه داخل البحر لتهدئ تلك الأصوات وتسكن ليتبين بعدها غرق المركب الذي كانوا يستقلونه وعلي متنه 27 مصريا تم إنقاذ عدد قليل منهم لتأتي الأنباء وتفيد مصرع 15 شابا من القرية للتعيش القرية الحالة من الحزن الشديد.



" يا جدعان بعد اذنكم مفيش حد ينشر حاجه دلوقتي في ناس عايشة متخدوش بكلام 3 اللي عايشين بالله عليكم".. تلك كانت كلمات تم نشرها على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية الخاص بقرية الحوض الطويل مما يؤكد أنه إلى آلان لم ترد إلى الأهالي معلومات مؤكدة حول عدد الضحايا الفعلي.



فيما أكد أهالي القرية أن البداية عندما سافر عدد من شباب إحدى القري المجاورة منذ فترة ووصلوا بالفعل إلي إيطاليا بنفس الطريقة مما شجع الشباب إلى السفر وبالفعل حصل السمسار علي مبالغ مالية من أجل تسهيل إجراءات دخولهم الأراضي الإيطالية ولكن جاء إليهم خبر غرق المركب الذي كانوا يستقلونه، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.



وأضاف أحد شهود العيان أن أحد الأشخاص تم إنقاذه وظهر بالفيديو أنه من أبناء القرية فعلا ولكن حقيقة وفاة أبناء القرية أو فقدانهم وخاصة أن الأجهزة المعنية بدولة ليبيا مازالت تواصل البحث عن المفقودين والناجين من الحادث.





كانت السلطات في مدينة طلميثة الليبية أعلنت عن غرق قارب هجرة غير شرعية على متنه 27 مصريًا وقالت وحدة الإنقاذ البحري في طلميثة إنه تم العثور على شاب مصري في غرق قارب هجرة غير شرعية أثناء دورية لشباب الإنقاذ وبعض المواطنين بعد ورود بلاغ في الساحل الشرقي للمنطقة.



ونشرت الوحدة فيديو يظهر العثور على الشاب المصري، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وأفاد البلاغ بانقلاب قارب هجرة غير شرعية في البحر، وكان يحمل 27 مصريا.



ولفتت الوحدة إلى أنه جاري إسعاف الشاب المصري وسيتم نقله الى المستشفى من قبل وحدة الإنقاذ البحري وعقب ذلك، أعلنت وحدة إنقاذ طلميثة العثور على 5 مهاجرين آخرين في البحر، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.



من جانبه، وجه رئيس الوحدة عادل صالح القاسي بتشكيل غرفة طوارئ من وحدة إنقاذ طلميثة تتمركز في ساحل المدينة الشرقي للبحث عن باقي المفقودين.

اضافة اعلان

البيان