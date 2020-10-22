الحكومة السعودية تعلن آخر تطورات حريق تنومة - فيديو

الوكيل الاخباري – أعلنت السلطات السعودية عن آخر تطورات الحريق الذي نشب في غابات محافظة تنومة جنوب غربي المملكة.
وأكدت إمارة منطقة عسير، التابعة لها المحافظة، على أن "نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية؛ رغم صعوبة التضاريس".
6️⃣— إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 22, 2020
بلغت نسبة إخماد #حريق_تنومة 70٪ من المساحة المعروفة حدودة حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية رغم صعوبة التضاريس، وتحسبًا لنشاط الرياح تواصل غرفة العمليات المشتركة بإمارة #عسير والفرق الميدانية أعمالها في متابعة الإخماد وإدارة الأزمة بكافة توقعاتها.
وأضافت: "غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير تنشىء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة".
وأشارت إلى أنه "قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء".
فيديو | #الدفاع_المدني يباشر حريقا في منطقة وعرة بجبل غلامة بمحافظة #تنومة.. ومدني عسير لـ #الإخبارية: حتى الآن لم ينتج من الحريق أي إصابات أو وصول للنيران إلى المنازل pic.twitter.com/VEYPKBhjYE— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020
اندلع، مساء أمس الأربعاء، حريق ضخم في محافظة تنومة السعودية، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة عليه.
وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على تويتر، إن "فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة تباشر حريقا بمنطقة وعرة بجبل غلامه".
وأضاف الحساب ذاته أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق، فيما تعمل الفرق على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.
المصدر : سبوتنك