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الإثنين، 12-07-2021 09:35 ص

الداخلية الكويتية تصدر بياناً عن مقتل عامل التوصيل واعترافات مثيرة للمتهم

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط المتهم بقتل مقيم من الجنسية الآسيوية، يعمل سائقا لتوصيل الطلبات، داخل منزل كويتي في منطقة أبو فطيرة بمحافظة مبارك الكبير.

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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن قطاع الأمن الجنائي "تمكن من ضبط المتهم"، حيث كانت تحريات رجال المباحث الأولية تشير إلى "ابن صاحب المنزل وهو من أرباب السوابق ومتوار عن الأنظار"، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية، عن مصدر أمني، الأحد.


وقالت الوزارة، على حسابها الرسمي على تويتر، إنه بعد عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتكثيف الجهود، ضبطت الجهاد الأمنية الجاني وأحالته إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


وبحسب صحيفة "القبس"، فقد اعترف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه حاول خداع المجني عليه، والاستيلاء على السكوتر الكهربائي الخاص به بلا مقابل.


وزعم المتهم أن "إصرار المجني عليه على أخذ قيمة السكوتر كاملة جعلته يعتدي عليه بالضرب المبرح لإجباره على الرحيل، وأن عامل التوصيل توفي متأثرا بضربة على رأسه، فتركه داخل المنزل وهرب."

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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