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الأحد، 30-01-2022 10:37 ص

الدفاع المدني : التعامل مع أكثر من 5 آلاف حادث خلال المنخفض - أرقام

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الوكيل الاخباري - استعراض الملازم عبد الله السعودي من مديرية الدفاع المدني، احصائية الحوادث التي تم التعامل معها خلال المنخفض والتي وصل الى 5200 حادث في مختلف المجالات. 

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وقال السعودي، اليوم الاحد، إنه تم خلال المنخفض الجوي، من يوم الأربعاء الماضي حتى أمس السبت، انقاذ 2982 شخصاً علقت مركباتهم في الثلوج والمياه.


وأشار السعودي، في التقرير الصباحي، اليوم الأحد، إلى أنه تم التعامل مع 393 حالة مداهمة مياه، إلى جانب 363 حالة ولادة بعضها تم داخل سيارة الإسعاف بنجاح.


وبيّن أنه تم التعامل مع 1440 حالة غسيل و19 حالة اختناق وضيق تنفس بسبب وسائل التدفئة. 

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