الدفاع المدني: التعامل مع 1439 حادثا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدفاع المدني، مع 1439 حادثاً مختلفاً خلال 24 ساعة الماضية، في مختلف مناطق الأردن.

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وقالت النقيب نور العبادي، من قسم التوعية والتثقيف الوقائي والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، إنه تم التعامل مع 1303 حوادث إسعاف، و45 حادث إطفاء، و91 حادث إنقاذ، 3150 عملية تطهير بيولوجي.



وبينت إنه تم التعامل مع عدد من الإصابات، كان ابرزها إصابتين بحادث تدهور في العاصمة عمان، وتم نقلهما إلى المستشفى.



كما تم التعامل مع إصابة متوسطة إثر تماس كهربائي داخل منزل في عمان، وتم نقلها إلى المستشفى.

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