الدفاع المدني: التعامل مع 1440 حادثاً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدفاع المدني خلال 24 ساعة الماضية مع 1440 حادثاً في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وقال الملازم عبد الله السعودي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الخميس، أنه تم التعامل مع 1310 حوادث في مجال الإسعاف، و 91 حادثا في مجال الإنقاذ، و 39 حادث اطفاء، و 996 عملية تعقيم وتطهير.



وعن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، بين السعودي، أنه تم اسعاف شخصين، إثر اندلاع حريق متوسط، في إحدى الشقق بعمارة سكنية بالعاصمة عمّان، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه.



وفي محافظة معان، تعرّض عامل داخل مصنع بلاستيك لإصابات بسيطة، بعد اندلاع حريق داخل "هنجر" وتم السيطرة على الحريق وإسعاف المصاب.