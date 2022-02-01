الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 01-02-2022 09:12 ص

الدفاع المدني: التعامل مع 1575 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

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الوكيل الاخباري - قال الملازم نجيب المومني، من الدفاع المدني، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 1575 حالة اسعافية مختلفة.

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وأضاف المومني، خلال التقرير الصباحي، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع 96 حالة انقاذ، 43 حالة إطفاء، و 581 عملية تعقيم وتطهير.


وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من الحوادث كان أبرزها، وفاة بحادث تدهور في محافظة عجلون، ووفاة شخص آخر بحادث دهس في العاصمة عمّان.


وبين المومني أنه أصيب 4 أشخاص بضيق تنفس اثر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة في منطقة النزهة بالعاصمة عمّان.

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