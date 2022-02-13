الدفاع المدني: التعامل مع 4267 حالة إسعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت مديرية الدفاع المدني، إنه تم التعامل مع 4267 حالة إسعافية مختلفة وتم تأمينهم إلى المستشفيات، كما تم التعامل مع 306 حادث إنقاذ و98 حالة إطفاء وتعقيم 6788 مركبة ومنشأة وموقع من خلال فرق التعقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وبينت المديرية، أنه خلال عطلة نهاية الاسبوع توفي عامل وافد جراء سقوطه في منطقة صويلح من الطابق الخامس أثناء قيامه بأعمال إنشائية للعمارة المكونة من 6 طوابق.



وأشارت إلى أنه التعامل مع إصابة 8 أشخاص اثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ناعور، كما تم إسعاف 9 أشخاص إثر حادث تصادم آخر بين مركبتين بالقرب من مثلث الكسارات في محافظة المفرق.