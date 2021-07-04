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الأحد، 04-07-2021 07:56 م

الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مستودع تابع لأحد المصانع بإربد

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنَّ الفرق المتخصصة والعاملة في مديريات دفاع مدني غرب إربد وشرق إربد وعجلون والبلقاء تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل مستودع ومصنع يحتوي على ماكينات ومواد أولية تستخدم للطباعة والتغليف في منطقة المشارع/ الريان/ المرزة، بمحافظة إربد، بمساحة إجمالية بلغت (1000)م، وكان لسرعة الإستجابة والاستعداد المسبق لمرتبات الدفاع المدني الأثر الكبير في عدم امتداد الحريق ووصوله إلى كامل المصنع، بالرغم من طبيعة المواد الأولية الكيماوية المستخدمة في عملية التصنيع والتي ساعدت في سرعة انتشار الحريق.اضافة اعلان


هذا ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق بالأسباب الرئيسية للحريق.

يشار إلى أنه شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من مرتباتها .

 




 

 


 

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