الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في عمان



الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مساء اليوم مع حريق شب في مستودع يحتوي على مستحضرات مواد تجميل من مكياجات ومواد نفطية قدرت مساحته بحوالي(٣٥٠)م٢ بمنطقة أبو علندا، وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة .وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة والقوى البشرية المؤهلة، في حين لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على أسباب الحريق.