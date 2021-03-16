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الثلاثاء، 16-03-2021 10:26 م

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع مواد تموينية في محافظة الكرك

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي اخمدت مساء اليوم،حريقاً شب داخل مستودع يحتوي على مواد تموينية بمنطقة العدنانية،وقدرت مساحة الحريق بـ 2000 متر2، حيث بذلت فرق الإطفاء جهوداً كبيرة في عمليات الإخماد والسيطرة على الحريق، والذي لم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح. 
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وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الإطفاء المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية من مرتبات الأمن العام من دفاع مدني وشرطة وقوات درك، والتي كان لها الأثر الكبير في سرعة إخماد الحريق، لا سيما الجاهزية الكبيرة والاستعداد المسبق، والتي وصلت إلى موقع الحريق بأقصى سرعة، هذا وقد تم فتح تحقيق بالحادثة  .

 




 

 


 

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