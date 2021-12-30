الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 12:36 م

الدفاع المدني يكافح حريق في خلدا - صور وفيديو

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الوكيل الإخباري - اندلعت النيران، ظهر اليوم الخميس، بمستودع بولسترين ومواد بناء، في منطقة خلدا، في العاصمة عمان. 

وقال مصدر في الدفاع المدني لـ "الوكيل الإخباري" ان الحريق شب في مستودع تابع لعمارة مكونة من 4 طوابق، منوهاً الى ان فرق الاطفاء تعمل على اخماد الحريق. 

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وفي وقت لاحق، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنه تمت السيطرة على الحريق، بعد ان امتد إلى طابق الاول الذي يحتوي على مواد بولسترين وطابق ثاني سكني نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظرا لطبيعة المواد المشتعلة.

 

واكد انه لم تقع اي اصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

 

 

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