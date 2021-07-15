الدوريات الخارجية تكشف سبب وقوع حادث المفرق أمس

الوكيل الإخباري -

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أكد النقيب سفيان العتوم من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، ان سبب حادث التصادم الذي وقع في محافظة المفرق يوم أمس الأربعاء كان نتيجة عدم تقيد إحدى المركبات بإشارة" قف"، مما تسبب بهذا الحادث.وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن الحادث تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة 4 اخرين.وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي ، نتج عنه وفاة ستة اشخاص واصابة اربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم ، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، والإصابات قيد العلاج .وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.