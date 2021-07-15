الخميس 15-07-2021
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية تكشف سبب وقوع حادث المفرق أمس

إلغاء تصاريح التنقل خلال الحظر الجزئي لغير المطعمين اليوم

الخصاونة يستضيف الخميس نواب محافظة العاصمة

أسعار الذهب الخميس 15/7/2021

العضايلة يؤكد الحرص على التعاون بما يخدم الأردن ومصر

الغذاء والدواء: خطة رقابية لعيد الأضحى وجولات تفتيشية على مدار الساعة

وفيات الخميس 15/7/2021

غزة: السيطرة على حريق بقسم الكورونا في المستشفى الأوروبي

مراكز تطعيم من تجاوز الـ30 عاما - رابط

172443 طالبا وطالبة يؤدون آخر امتحانات التوجيهي اليوم

الخميس، 15-07-2021 09:57 ص

الدوريات الخارجية تكشف سبب وقوع حادث المفرق أمس

32021410434394958099


الوكيل الإخباري - أكد النقيب سفيان العتوم  من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، ان سبب حادث التصادم الذي وقع في محافظة المفرق يوم أمس الأربعاء كان نتيجة عدم تقيد إحدى المركبات بإشارة" قف"، مما تسبب بهذا الحادث.اضافة اعلان


وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن الحادث تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة 4 اخرين.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي ، نتج عنه وفاة ستة اشخاص واصابة اربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم ، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، والإصابات قيد العلاج .وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وفاة ستة اشخاص وإصابة اربعة آخرين إثر حادث تصادم في المفرق

هايس 2021

وفاة طفل عربي اختناقاً بحافلة في عجمان

505725Image1

فاجعة في مصر .. قتلت طفلا وتناولت الطعام مع والدته بدم بارد

720218122454485357766 (1)

وفاة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بإربد

alkompis-001806201511-1626173503

حادثة تهز السويد.. ترمي بنفسها وطفليها أمام القطار

60ed48424c59b73fc5652ed9.e1b33400

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء اصطدام حاملة جنود مدرعة بحافلة ركاب في روسيا

أخبار متعلقة
w

وفاة ستة اشخاص وإصابة اربعة آخرين إثر حادث تصادم في المفرق

60ed48424c59b73fc5652ed9.e1b33400

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء اصطدام حاملة جنود مدرعة بحافلة ركاب في روسيا

w

حريق بمنزل في عنجرة

مروع

18 وفاة في حادث مروع بالجزائر

1

5 اصابات بحادث تدهور مركبة في وادي موسى - صور

72021192528490950887

3 وفيات بحادث سير في المفرق