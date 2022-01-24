الإثنين 24-01-2022
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الإثنين، 24-01-2022 08:43 ص

الدوريات الخارجية : جميع الطرق سالكة ولا معوقات

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الوكيل الإخباري - قال النقيب عامر الصمادي، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق في المملكة، صباح اليوم الاثنين، سالكة ولا يوجد أي معوقات حتى الآن.

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وبيّن الصمادي، خلال التقرير المروري، صباح اليوم الإثنين، أن حركة السير شهدت خلال الفترة الصباحية نشاطاً واضحاً عبر الطرق الخارجية باتجاه العاصمة عمّان.


وأكد، على أن الدوريات منتشرة في الميدان وتتابع كل الملاحظات خاصة السرعات العالية، ومراقبة كل المخالفات الخطرة.


ودعا السائقين إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر والقيادة بطرق تتناسب مع الحالة الجوية على الطرق الخارجية. 

 

وتشهد المملكة منذ ساعات مساء أمس الاحد تساقطا غزيرا للامطار، اثر منخفض جوي عميق. 

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