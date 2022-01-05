الدوريات الخارجية: ضبط مركبات تسير بسرعات عالية رغم التحذيرات

الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم ضبط عدد من المركبات التي تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية، بالرغم من التحذيرات.

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و اوضح العتوم، خلال التقرير المروري الصباحي، أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة وصلت لـ 215 كم/ساعة على الطريق الصحراوي، وضبط مركبة اخرى تسير بسرعة 176 كم/ ساعة على طريق الـ100، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

وبين أن الطرق الخارجية في المملكة تشهد منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، حركة مرورية نشطة.



وعرض العتوم أبرز الحوادث التي وقعت خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة الموقر باتجاه الأزرق، نتج عنه إصابة واحدة خفيفة.



وقال، إنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين وقع على طريق الرويشد باتجاه حدود الكرامة، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، اضافة إلى حادث تصادم بين مركبتين في منطقة اشارة الحمراء في محافظة المفرق نتج عنه إصابتين.