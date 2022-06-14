الزراعة المصرية توضح حول حالات التسمم بسبب البطيخ والخوخ

الوكيل الإخباري-أكد مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة المصرية الدكتور محمد فهيم، وجود حالات تسمم بين المواطنين المصريين بسبب فاكهتي الخوخ والبطيخ.

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وقال في تصريحات نقلها موقع "القاهرة 24" إن سوء تخزين البطيخ والخوخ بعد الحصاد تسبب بحالات التسمم، حيث يتم تخزينها في درجة حرارة مرتفعة.





وشدد على أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات من المبيدات أم لا؟، موضحًا أن نتيجة التحليل كشفت أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي في البلاد، وهو أمر طبيعي وغير ضار.

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