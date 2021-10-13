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الأربعاء، 13-10-2021 04:27 م

السجن لهندي قتل زوجته باستخدام الكوبرا - صورة

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة هندية حكما نادرا بعقوبة مزدوجة بالمؤبد بحق هندي أدين بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة.

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وجرى إلقاء القبض على سوراج كومار /28 عاما في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي بعدما توفيت زوجته جراء لدغة أفعى.

 

وأدانت محكمة في مقاطعة كولام يوم الاثنين بقتل وتسميم زوجته /25 عاما/ وبالإقدام على محاولة سابقة بقتلها باستخدام أفعى راسيل، بحسب بوابة "لايف لو" الإخبارية الفضائية.


وحكم القاضي إم مانوج على المدان اليوم الأربعاء بعقوبتين متتاليتين بالمؤبد، ولكنه لم يقبل طلب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه . 


تعرضت المرأة للدغة المميتة في مايو 2020 بينما كانت تخضع للعلاج من لدغة ثعبان قبلها بأسابيع، ما أثار الريبة بين أفراد أسرتها. وكانت أسرتها زعمت أن زوجها يضايقها من أجل مشكلة تتعلق بالمهر.


وحذرت المحكمة العليا الهندية مؤخرا من اتجاه في عمليات القتل بعضة الثعابين فيما رفضت الافراج بكفالة عن امرأة وعشيقها متهمين باستخدام ثعبان الكوبرا لقتل حماتها في ولاية راجستان بشمال البلاد في 2019.


 

المصدر - البيان 

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