السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

الصحة النيابية ترفض إلزام طلبة المدارس بالتطعيم ضد كورونا

قرارات هامة تتعلق بقبول طلبة الدورة التكميلية (2021)

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

36.5 دينار سعر غرام الذهب محليا

صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الصحة النيابية توصي بإلغاء كافة الاحتفالات بما فيها رأس السنة - تفاصيل

الفايز ينعى عبيدات

الكشف عن نتائج فحوصات مخالطي المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

خدمة الكترونية جديدة من ضريبة الدخل

توقعات بتمديد برنامج "استدامة" حتى حزيران 2022

السبت، 11-12-2021 09:32 ص

السجن مدى الحياة لرجل قتل زوجته في أميركا

20190610185618140


الوكيل الإخباري - حُكم على رجل من ولاية ميتشيغان الأمريكية، يوم الجمعة، بالسجن مدى الحياة، بعدما أدين بقتل زوجته ‏عن طريق دس مخدر الهيروين في حبوب إفطارها.‏

اضافة اعلان

 

وأصدر قاضي محكمة دائرة جينيسي، ديفيد ج. نيوبلات، الحكم على المتهم، جيسون هاريس، وذلك بعد أن أدانته هيئة المحلفين، الشهر الماضي، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، والتحريض على القتل، وتسليم مادة خاضعة للرقابة تسببت في الوفاة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

 

وقال نيوبلات أثناء إلقاء حكمه: "إنني أتفق تماما مع حكم هيئة المحلفين".

ثم وجه القاضي كلامه للمتهم قائلا: "أنت مذنب، لقد فعلت هذا، أنت قاتل، أنت كاذب، أريد أن يكون ذلك واضحا جدا، لقد شاهدت هيئة المحلفين أكاذيبك، كما أنني أرى من خلال أكاذيبك".

 

وفي البداية، صنّف الطبيب الشرعي وفاة كريستينا هاريس، زوجة جيسون هاريس، في عام 2014 نتيجة جرعة زائدة عرضية، لكن زعم المحققون قي وقت لاحق أنها كانت مخطط قتل دبره زوجها في منزلهم في دافيسون في مقاطعة جينيسي.

وأصر أفراد العائلة على أن كريستينا هاريس لم تكن تستخدم مخدر الهيروين، كما أنه لم تظهر عينة من حليب ثديها المجمد أي دليل على ذلك.


وفي عام 2019، تم اتهام جيسون هاريس بعد 5 سنوات من وفاة زوجته، وحصوله على 120 ألف دولار من مزايا التأمين على الحياة، كما أنه بعد مرور أسبوعين من وفاة زوجته، انتقلت امرأة أخرى إلى منزلهما للعيش معه.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_61b350b91b370

كلاب شاردة تفترس طفلا في سوريا

257025_4_1535540272

القبض على نجل مالك سلسلة محلات شهيرة بتهمة دهس 4 شباب في مصر

2019_12_3_16_2_39_151

شاهد.. لحظات مرعبة لإنقاذ شاب حاول الانتحار في مصر

الدفاع المدني 3

وفاة فتاة بحادث دهس في اربد

b3b5abc85b

سئمت من مديرها.. فأحرقت مكان العمل في تايلاند

image (1)

مصر...إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية إلى فضيلة المفتي

أخبار متعلقة
1-1485147

بسبب الكمامة.. مسلح يقتل شخصين في مركز خدمة عملاء في روسيا

cc15f384-aa9f-476a-a004-f7a3100890c3_16x9_1200x676

رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cudHVya2V5YWxhYW4ubmV0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzExLzQ1NzgtNTQuanBnIjs=

قصة مقتل طفل على يد والده بطريقة مأساوية في بريطانيا

62020131463538

مصري يطعن زوجته وابنيه بسكين ثم ينتحر

c0b8892d-7921-400e-9eb2-6de392dafdad_16x9_1200x676

مقتل طفل أميركي بالرصاص أثناء تصوير مقطع على الإنترنت

download

تفاصيل جريمة قتل شاب لأخيه ودفنه بالمنزل في سوريا