السجن مدى الحياة لمتهم طعن سائحين في تونس

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر قضائي في تونس، يوم الجمعة ، بسجن متهم مدى الحياة حاول قتل سائحين اثنين في حادثة طعن بالسكين تعود إلى مارس عام 2018.



ونقلت وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء عن المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة، الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب قضت بسجن المتهم بقية العمر مع حكم ثاني بالسجن ثماني سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

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وكان المتهم هاجم سائحاً بريطانياً وطعنه بسكين في مدينة الكاف، وبعدها طعن سائحة إسبانية.



وقال الطرخاني إنه إلى جانب العقوبة السجنية المتعلقة بمحاولة القتل العمد والانضمام إلى تنظيم إرهابي، قضت هيئة المحكمة في حق المتهم بالخضوع للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام.

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