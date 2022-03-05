السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 10:40 ص

السجن مدى الحياة لمتهم طعن سائحين في تونس

AP


الوكيل الإخباري - أفاد مصدر قضائي في تونس، يوم الجمعة ، بسجن متهم مدى الحياة حاول قتل سائحين اثنين في حادثة طعن بالسكين تعود إلى مارس عام 2018.

ونقلت وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء عن المتحدث باسم محكمة الاستئناف بالعاصمة، الحبيب الطرخاني، قوله إن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب قضت بسجن المتهم بقية العمر مع حكم ثاني بالسجن ثماني سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

اضافة اعلان


وكان المتهم هاجم سائحاً بريطانياً وطعنه بسكين في مدينة الكاف، وبعدها طعن سائحة إسبانية.


وقال الطرخاني إنه إلى جانب العقوبة السجنية المتعلقة بمحاولة القتل العمد والانضمام إلى تنظيم إرهابي، قضت هيئة المحكمة في حق المتهم بالخضوع للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام.

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

مصر..قصة شاب أنقذ فتاة حاولت الانتحار ومات

C2D2D84F-5127-4B5B-ACDB-64080FE2CADA

مصر.. العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين في جريمة غامضة بالهرم

2022-02-28_06-27-02_645678-441x320

إمرأة سورية تقتل زوجها بطريقة وحشية في لبنان

image

وفاة طالب أثناء حصة الأنشطة الرياضية في مصر

0L5A1260

4085 مخالفة قطع إشارة ضوئية خلال شباط الماضي

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة واصابتان بحادث تصادم في المفرق

أخبار متعلقة
890873_0

تونس.. القبض على رجل قتل زوجته