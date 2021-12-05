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إدانة 5 مسؤولين حكوميين بقضية نفاد الأوكسجين في مستشفى السلط

الأحد، 05-12-2021 10:14 ص

السعودية ..إيقاف 250 موظف بوزارات عدة بسبب الرشوة والتزوير

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الوكيل الإخباري - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، عن أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر، حيث حققت مع 657 شخصاً وأوقفت 250  شخصاً من عدة جهات، شملت وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية.

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وقالت الهيئة إن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

 

 

المصدر - البيان 

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