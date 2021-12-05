السعودية ..إيقاف 250 موظف بوزارات عدة بسبب الرشوة والتزوير

الوكيل الإخباري - كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، عن أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر، حيث حققت مع 657 شخصاً وأوقفت 250 شخصاً من عدة جهات، شملت وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية.

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وقالت الهيئة إن أبرز الجرائم تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

المصدر - البيان