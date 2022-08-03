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الأربعاء، 03-08-2022 04:24 م

السعودية.. العثور على طفل مفقود متوفياً بمياه السيول

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الوكيل الإخباري-عثرت الجهات الأمنية والجهات الأخرى المختصة في السعودية على جثمان الطفل أحمد بن رايد آل جعرة غريق سيول وادي نجران والذي كان مفقودًا منذ الأمس.

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كان الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، قد وجه المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران وكافة الأجهزة المعنية في المنطقة بمضاعفة الجهود في البحث عن الطفل الذي فُقد مساء أمس جراء السيول التي يشهدها وادي نجران.


فيما شدَّدَ على الجهة المختصة بإمارة المنطقة بالتنسيق والمتابعة الميدانية مع كافة الجهات المعنية، والرفع بنتائج البحث التي تقوم بها فرق الإنقاذ المائي والغواصين بالدفاع المدني، ومشاركة فرق البحث التطوعية.

 

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