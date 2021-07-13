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الثلاثاء، 13-07-2021 09:29 ص

السعودية تنفذ حكم الإعدام في حق أحد مواطنيها قتل مصريًا طعنًا بسكين

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في محافظة الرس بمنطقة القصيم، بحق عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل فتحي محمد محمود عوض (مصري الجنسية) وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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المصدر - البيان 

 




 

 


 

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