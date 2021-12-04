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السبت، 04-12-2021 11:02 ص

السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا في مواطن مصري

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الداخلية السعودية حد القتل قصاصاً في مواطن مصري لقتله أحد الاشخاص طعناً بسكين.

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وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن مصري بمدينة الرياض، مضيفة أنه أقدم على قتل أحد الاشخاص وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أن سلطات الأمن السعودي تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة في السعودية ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص وأيد الحكم من مرجعه.

 

ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور في السعودية .

 

المصدر - البيان 

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