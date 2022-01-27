الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 01:51 م

السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل آخر طعناً في رأسه

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الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الداخلية السعودية أمس بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي لإقدامه على قتل علي بن عيد بن مبارك الصيعري (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة أدت لوفاته.

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وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً أمس الأربعاء في مدينة نجران بمنطقة نجران، وفقا لصحيفة عكاظ.

 

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

البيان

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