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الأربعاء، 07-10-2020 03:36 م

السعودية.. فيديو مروع لرجل يعذب طفلته والسلطات تتدخل

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الوكيل الاخباري – ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، القبض على مقيم ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها.

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وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر.

 


واتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت مواقع التوصل الاجتماعي تناقلت فيديو لرجل يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب.




تعذر عرض الفيديو لقساوة المشهد.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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