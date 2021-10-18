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الإثنين، 18-10-2021 03:43 م

السعودية.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال نهاية العالم

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الوكيل الإخباري - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون، إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق بشمال غرب الرياض، المعروفة بـ"نهاية العالم"، فيما باشر الحادث الدفاع المدني السعودي والجهات المختصة على الفور.

ونقل موقع " سبق" عن متحدث رسمي في الدفاع المدني في السعودية ، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة تلقى بلاغا عن حالة سقوط سيارة من منحدر جبلي شديد الوعورة، يستقلها تسعة أشخاص.

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وأضاف: «تم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني السعودي والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادث، وعند الوصول تم إنقاذ 5 مصابين، ونقلهم بواسطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق جثث 4 متوفين».


وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة.

 

المصدر -البيان 

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