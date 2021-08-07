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السبت، 07-08-2021 03:58 م

السعودية.. يضرب زوجته بحجر ويدهسها حتى الموت

السعودية


الوكيل الإخباري - أقدم زوج على دهس زوجته وقتلها في المملكة العربية السعودية.

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 25-12-1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة حيث اتضح وفاتها، وهرب من الموقع.


وأوضح عبر حساب الأمن العام السعودي بتويتر، أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه وهو سعودي في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أنه زوجها وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

 

البيان


 




 

 


 

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