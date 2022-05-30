الإثنين 30-05-2022
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الإثنين، 30-05-2022 11:36 ص

السلطات السعودية تستجيب لصراخ فتاة- فيديو

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صورة تعبيرية


الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يوثق صراخ فتاة تتعرض للضرب في جازان، لتتفاعل السلطات المختصة مع هذه الواقعة على الفور.

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وفي هذا الصدد، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع "هاشتاغ": "معنفة الموسم"، وقال على حسابه في "تويتر": "أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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