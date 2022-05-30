السلطات السعودية تستجيب لصراخ فتاة- فيديو

الوكيل الاخباري- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يوثق صراخ فتاة تتعرض للضرب في جازان، لتتفاعل السلطات المختصة مع هذه الواقعة على الفور.
وفي هذا الصدد، تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية مع "هاشتاغ": "معنفة الموسم"، وقال على حسابه في "تويتر": "أختي الكريمة، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".
#معنفة_الموسم تعنيف وضرب وصراخ صادر من منزل في جازان وتحديداً حي الموسم، المُعَنِف يطلب من ضحاياه الصمت @HRSD_1919— هَيــا ☭ (@Bedouinhaya) May 29, 2022
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