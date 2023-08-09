السلطات المصرية تكشف سبب قتل أب لزوجته وبناته الـ 5

الوكيل الاخباري - بعدما هزت جريمته الشارع المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب مجزرة منطقة الهرم في مدينة الجيزة المصرية التي نفذها رجل بحق زوجته و 5 من بناته، ما أدى لمقتل الأم وطفلة ذبحاً وإصابة 4 الآخريات بجروح.

اضافة اعلان



في التفاصيل، تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغ بقيام عامل خردة له معلومات جنائية بقتل زوجته (ربة منزل)، وطفلته 8 سنوات، وإصابة 4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية وهروبه من مكان الواقعة.



والضحايا هن الزوجة رانيا محمد عبد المقصود (39 عاما) ربة منزل، توفيت، وابنتها جنا عبد المولى بكري (9 أعوام) توفيت، والمصابات يخضعن للعلاج بالمستشفى في حالة حرجة هن ملك عبد المولى بكري (16 عاما) ومنة عبد المولى بكري (15 عاما) ومي عبد المولى بكري (8 أعوام) وساجدة عبد المولى بكري (5 أعوام).

مخدرات.. ومشادة كلامية.



وبسؤال اثنتين من بناته المصابات أكدتا بأن والدهما دائم تعاطي المواد المخدرة وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض "سكين" وتعدى عليهم وحاول إضرام النيران بالمنزل، وفق بيان الأمن.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بعد فراره واختبائه بمسكن صديق له مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية "له معلومات جنائية" تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة.



وكان الزوج أقدم على ذبح زوجته و5 من بناته وسط هلع وفزع سكان الشارع والمنطقة، حيث تم العثور على الجثث وسط بركة من الدماء.



فتحركت الأجهزة الأمنية فوراً ليتبين من الفحص أن المتهم يدعى مولى، ويعمل في الخردة ومفرج عنه من السجن حديثا، وأنه أقدم على جريمة راح ضحيتها ربة منزل وبنت فيما 4 فتيات يصارعن الموت داخل أحد المستشفيات.

العربية